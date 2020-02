Abalado, compositor Davi Salles não consegue ir ao enterro do filho

Assassinado com um tiro nas costas ao tentar fugir de um assalto, o estudante de Direito Rafael Gomes Sales, 23 anos, foi enterrado por volta das 10h da manhã desta terça-feira (18), no Cemitério do Campo Santo. O pai dele, o compositor Davi Salles, não teve condição de comparecer ao enterro do filho e toma medicamentos para lidar com a perda.

A sala 8 do local, onde o corpo foi velado, estava lotada. Muito abalados com a morte precoce do estudante, parentes e amigos choravam perto do corpo de Rafael e se mostravam inconformados com a violência sofrida pelo jovem, morto o domingo (16).

Um padre fez orações no local e algumas mulheres cantaram durante o processo de despedida. A família do jovem não quis conversar com a imprensa.

Até o momento, os criminosos não foram identificados e ninguém foi preso. O assassinato está sendo investigado pela 10ª Delegacia (Pau da Lima). O crime aconteceu na Rua Carlos Marighela, na região de Colinas de Pituaçu.

Segundo informações da Polícia Militar, Rafael estava fazendo uma caminhada na rua quando foi abordado por homens em uma moto, que anunciaram o assalto. Assustado, o jovem tentou correr e levou um tiro nas costas.

O estudante chegou a ser socorrido por policiais, que o levaram para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de São Marcos, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier