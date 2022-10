Abastecimento da Embasa será interrompido em Sauípe na terça (18)

O fornecimento de água na região abastecida pela Estação de Tratamento de Água (ETA) de Sauípe será interrompido pela Embasa para o serviço de manutenção a partir das 8 horas da próxima terça-feira (18).

A previsão é que os serviços sejam concluídos às 17 horas do mesmo dia, quando o fornecimento começará a ser retomado, de forma gradativa, com plena regularização em até 24 horas após o fim do serviço.

Na ocasião, a Embasa também fará o remanejamento de uma tubulação de grande porte ligada à ETA, a pedido da prefeitura por interferência com a rede de drenagem pluvial. Os serviços são importantes para garantir o bom funcionamento do sistema de abastecimento no período de alta demanda do verão.

Áreas afetadas: Porto de Sauípe, Estivas, Vila Sauípe, Costa do Sauípe, Areal, Curralinho, Diogo, Santo Antônio, Jardim Imbassai, Barro Branco e Marbelo.

Até que o fornecimento seja plenamente normalizado, o abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente: teleatendimento 0800 0555 195 e Agência Virtual (no aplicativo Embasa para celular ou no site https://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br), com prioridade para hospitais, postos de saúde e escolas.

A Embasa recomenda aos usuários que usem com economia a água armazenada nos reservatórios domiciliares.