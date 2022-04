Abastecimento de água começa a ser retomado em seis localidades de Salvador, diz Embasa

O fornecimento de água está sendo retomado, de forma gradativa, desde as 5h desta terça-feira (19), nos bairros de IAPI, Curuzu, Liberdade, Santa Mônica, Pero Vaz e parte de São Gonçalo do Retiro, de acordo com a Embasa. A empresa informou ainda que a retomada do fornecimento de água ocorre após a conclusão de manutenção emergencial em rede distribuidora.

No sábado (16), houve necessidade de fechamento da rede distribuidora para correção de um vazamento. Os reparos foram finalizados no domingo (17), mas um novo vazamento foi identificado na manhã de segunda-feira (18). Devido à alta complexidade de execução (por tratar-se de tubulação de grande porte em local de difícil acesso) e às fortes chuvas ocorridas no período, a manutenção foi concluída na madrugada desta terça-feira.



Até que a situação seja plenamente regularizada, o abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente: teleatendimento 0800 0555 195 e Agência Virtual (no aplicativo Embasa para celular ou no site https://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br).