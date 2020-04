Abastecimento de água na Cidade Baixa será retomado até às 20h desta sexta (10)

A Sexta-feira Santa ainda pode ser de agonia por falta de água na Cidade Baixa. É que, embora a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) tenha informado que equipes da empresa concluíram, na quinta-feira (9), às 20h, a correção de um vazamento em uma linha de distribuição, no Largo de Roma, a estimativa é que a regularização completa da distribuição de água, vai ocorrer até as 20h desta sexta-feira (10).

Com o vazamento da linha de distribuição no Largo de Roma foram afetados os bairros de Massaranduba, Ribeira, Roma, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa, Bonfim, Monte Serrat, Uruguai, Calçada, Lobato, Mares, Boa Viagem, Mangueira e Santa Luzia. Segundo a Embasa, os imóveis com reservatório domiciliar capaz de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não foram afetados por esta interrupção.