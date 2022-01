Abastecimento de água volta a 46 municípios atingidos pela chuva na Bahia

O abastecimento de água já normalizou em 46 sistemas que atendem aos municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia. No total, 59 sistemas tiveram a operação comprometida nas regiões sul, extremo sul e sudoeste. Segundo a Embasa, uma força-tarefa com cerca de 500 colaboradores foi mobilizada para recuperar os sistemas no menor prazo possível.

Ainda de acordo com a empresa, os temporais provocaram avarias em equipamentos, rompimentos em adutoras e redes distribuidoras de água e impediram o acesso às áreas onde estão localizadas captações ou estações de tratamento da Embasa, inviabilizando sua manutenção imediata.

Além disso, as chuvas causaram danos também em redes elétricas dos municípios, paralisando sistemas de abastecimento de água por falta de energia.

A Embasa alerta que a retomada do abastecimento de água ocorre de maneira gradativa e seu pleno reestabelecimento pode acontecer em média em até 72 horas, a depender da localização do imóvel.

Uma frota de cerca de 40 caminhões-pipa foi enviada para atender as regiões atingidas. Eles ficarão nos locais até o abastecimento ser normalizado.

Para os sistemas de esgotamento sanitário que tiveram equipamentos danificados pelas enchentes, o restabelecimento do serviço está sendo gradual de acordo com o recuo das águas.

Veja os municípios e localidades com abastecimento afetado em decorrência das chuvas: