ABC elimina Paysandu, garante acesso e deixa Vitória e Figueirense na briga por última vaga

O ABC é o primeiro time promovido à Série B de 2023. A classificação ocorreu na noite deste sábado (17), após a vitória de 1x0 sobre o Paysandu no estádio Frasqueirão, em Natal, pela quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C. O Paysandu, por sua vez, deu adeus à chance de acesso com uma rodada de antecedência.

Garré marcou o gol do acesso aos 22 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe potiguar chegou a 11 pontos no grupo C e não corre mais risco de ficar fora das duas primeiras colocações. O Figueirense tem seis pontos e o Vitória tem cinco, ambos com duas partidas a realizar, mas devido ao confronto direto entre eles nesse domingo (18), não há como os dois ultrapassarem o ABC. O Paysandu segue com três pontos, na lanterna.

Agora, Vitória e Figueirense disputam a vaga restante, o que aumenta ainda mais a dramaticidade do jogo no Barradão. Se o Vitória ganhar, assumirá a segunda posição. Se empatar, os dois times se manterão como estão e faltará só uma rodada. E se perder, o rubro-negro estará eliminado por antecipação.

Após o confronto direto, o Leão enfrentará o Paysandu, em Belém, e o alvinegro catarinense jogará em casa contra o ABC, em Florianópolis. Essas duas partidas serão realizadas no dia 24.