Abertas 61 vagas para trabalhar fazendo o panetone de Irmã Dulce; veja lista

Quer um trabalho com cheiro de frutas cristalizadas e uma pitada de solidariedade? As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) abriram 61 vagas para trabalho temporário no Centro de Panificação Irmã Dulce, em Simões Filho, para reforço do quadro de colaboradores durante a produção dos panetones Irmã Dulce para o Natal 2019.

Segundo a Osid os primeiros profissionais selecionados começarão a trabalhar em setembro e há chances de contratação após a temporada natalina. Os rendimentos são, em média, de um salário mínimo por pessoa além dos benefícios trabalhistas.

Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br, com o título da vaga no assunto.

Foto: Arquivo CORREIO

O Centro de Panificação Irmã Dulce funciona o ano inteiro, fabricando, além do Panetone Irmã Dulce, itens como pães, broas, brownie e cookie e que toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para o Centro Educacional Santo Antônio, núcleo de educação das Obras Sociais Irmã Dulce que atende 780 crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo ensino em tempo integral, do primeiro ao nono ano (Ensino Fundamental I e II), além de acesso a arte-educação, inclusão digital, atividades esportivas, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material escolar gratuitos.

Veja as vagas que estão disponíveis:

-Ajudante de embalador – 24 vagas

Ensino médio incompleto;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência como ajudante de embalador.

-Ajudante de padeiro – 12 vagas

Ensino médio incompleto;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência e/ou curso na área de panificação.

-Forneiro – 2 vagas

Ensino médio incompleto;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência como forneiro.

- Promotor de vendas – 14 vagas

Ensino médio completo;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Experiência na função;

Diferencial: experiência na área de supermercado.

- Ajudante de motorista – 4 vagas

Ensino médio incompleto;

Sexo masculino;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência com carga, descarga e transporte de alimentos.

- Auxiliar de serviços gerais – 3 vagas

Ensino médio incompleto;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência em higienização de áreas de cozinhas ou unidades fabris de alimentos.

- Operador de telemarketing – 2 vagas

Ensino médio completo;

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho;

Carga horária: 44 horas semanais – disponibilidade de horário;

Desejável experiência com telemarketing e vendas.