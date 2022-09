Estão abertas as inscrições para o Módulo Primavera do curso Arte no Quintal, ministrado pela artista plástica e diretora de arte Suzana Rezende, que começa nos dias 16 e 17 de setembro e seguem até o dia 3 de dezembro deste ano. As aulas acontecem às sextas, de 15h às 16h30, e aos sábados, das 9h30 às 11h, no Jardim Brasil, na Barra.

O curso é ministrado pela artista plástica e diretora de arte Suzana Rezende (Foto: Divulgação)

O curso aborda a arte e a comunicação entre o consciente e o inconsciente, a criatividade e auto conhecimento a partir da memória, significados e percepção pessoais, o encontro com a matéria e identificação com a técnica, além da integração com a natureza, céu aberto e a luz natural.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 98102-2824. São disponibilizadas seis vagas por turma, sendo uma aula por semana. A mensalidade custa R$ 240.