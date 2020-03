Abertas inscrições para 300 vagas no Hospital Espanhol; salário de até R$ 4,5 mil

Estão abertas as inscrições para mais de 300 vagas emergenciais para trabalhar no Hospital Espanhol. O processo seletivo foi aberto pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social que venceu licitação e será responsável pelo gerenciamento do Hospital Espanhol. A unidade, que estava fechada desde 2014, será referência estadual para tratamento de pacientes com infecção severa pelo novo coronavírus (Covid-19).

Além das mais de 300 vagas abertas para profissionais com nível fundamental, médio e superior, a exemplo de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Engenheiro, Maqueiro, Motorista, Roupeiro, Recepcionista, Auxiliar Administrativo, dentre outros, tambem está sendo formado um banco de dados para mais de 30 cargos da área de saúde e administrativos.

Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 4,5 mil. Os interessados em participar do processo devem acessar o site do ITS, para conferir todos os cargos disponibilizados, os requisitos de cada um, preencher a ficha de cadastro e anexar os documentos necessários.

Para receber pacientes, o Hospital Espanhol está passando por uma reforma e contará com 160 leitos, sendo 80 de UTI e 80 de internamento, que atenderão os pacientes com quadros confirmados do novo coronavírus, encaminhados à unidade através da regulação.