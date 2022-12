ABI e Fecomércio recebem doação de alimentos em campanha natalina

Como ação concreta no combate à fome, a diretoria da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza mais uma edição da já tradicional campanha de doação de alimentos natalina, desta vez se juntando ao Natal Solidário 2022, ação do Sistema Fecomércio-BA Sesc Senac.

As doações podem ser entregues na sede da instituição, na Rua Guedes de Brito, 1, Centro, Salvador. As cestas básicas recolhidas pela entidade serão entregues no dia 14, pela tarde, na sede da Fecomércio.

“Essa foi uma ação que começou entre amigos, os diretores da ABI que passaram a fazer doações neste período de final de ano, e ao longo dos anos a ação passou a ser conhecida, algumas pessoas chegavam depois e diziam ‘se eu soubesse eu poderia doar também’ e, assim, a campanha foi crescendo”, lembra Ernesto Marques, presidente da Diretoria Executiva da ABI. “É muito importante que cada um ajude como pode e este ano a gente entendeu que era importante se juntar à Fecomércio por eles já terem uma campanha com maior capilaridade”, justifica.

Para o diretor Social da ABI, Nelson José de Carvalho, ações como essa reforçam que a ABI entende o seu papel na comunidade e tem fortalecido parcerias para cumpri-lo. “A afinidade de propósito entre a ABI e a Fecomércio consolida a certeza de que essa campanha da fraternidade do final do ano que finda, mas também já pensando para o próximo 2023, alcançará êxito por todos estarem juntos no mesmo propósito, que é o de ajudar o próximo, os mais necessitados, de maneira espontânea e desinteressada, priorizando apenas o sentimento humanista”, afirma Carvalho.

A campanha Fecomércio

A campanha Natal Solidário recebe doações de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, brinquedos e roupas novos. Os donativos serão distribuídos entre entidades baianas que dão assistência a crianças, idosos e pessoas com deficiência. O Mesa Brasil Sesc e a Liga do Bem serão responsáveis pelas entregas. Os endereços com os pontos de distribuição estão disponíveis no site da campanha.

SERVIÇO

Doações na ABI

O que doar: cestas básicas

Onde: Sede da ABI, Rua Guedes de Brito, 1, Centro. Salvador.

Quando: Até o dia 14 de dezembro

Campanha Natal Solidário 2022

O que doar: alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, brinquedos e roupas novos

Onde doar: Consultar site da Fecomércio

Dúvidas: WhatsApp +55 71 9 9662-8850