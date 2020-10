ABI e OAB realizam debate com candidatos à prefeitura na quarta (4)

(Foto: Divulgação)

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza na quarta-feira (4), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil/Seção Bahia (OAB-BA), um debate entre os candidatos à prefeitura de Salvador. O evento vai começar às 20h e terá transmissão pelo Youtube da ABI e da OAB-BA e pela TVE.

O debate será mediado pela jornalista Suely Temporal. Vão participar Olívia Santana (PCdoB), Cézar Leite (PRTB), Bruno Reis (DEM), Celso Cotrim (PROS), Denice Santiago (PT), Rodrigo Pereira (PCO), Bacelar (Podemos/Rede/PTC), Hilton Coelho (PSOL) e Pastor Sargento Isidório (Avante).

O evento será no auditório da instituição, que será adaptado para a ocasião, com todos os cuidados por conta da pandemia do novo coronavírus. Cada candidato poderá levar apenas uma pessoa ao Edifício Ranulfo Oliveira. Entre as medidas, não será permitido acesso de pessoas não credenciadas e a cobertura jornalística ficará por conta da ABI e da OAB-BA.