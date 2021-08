ABI fará live em homenagem a Glauber Rocha; veja como assistir

Para festejar seus 91 anos de fundação, comemorados nesta terça-feira (17), a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) fará uma homenagem ao cineasta e jornalista baiano Glauber Rocha.

A celebração será realizada através de uma live a partir das 18h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da ABI. O evento, que tem como tema “O script de um gênio do cinema”, também celebra os 40 anos da morte de Glauber Rocha.

Ao todo, serão realizadas quatro lives. A primeira delas, realizada hoje, terá a presença do professor, jornalista e poeta Florisvaldo Mattos e do cineasta e crítico de cinema José Umberto Dias.

No dia 24, será realizada a segunda live, cujo tema é “O papel da imprensa: falhas e omissões”. Já no próximo dia 31, o terceiro programa ao vivo trará um debate sobre “As MPs de Bolsonaro: mirou nos jornais, acertou na transparência”. O fim da série de transmissões será dia 8 de setembro, com uma troca de ideias sobre “Assédio judicial – uma ameaça em toda parte”.