Abrigo de idosos recebe cabine de desinfecção para funcionários em Salvador

Os idosos do Abrigo Dom Pedro II, em Piatã, ganharam uma cabine de desinfecção Life Drops nesta quarta-feira (6). O equipamento é uma doação da empresa Zum Brazil e foi instalado no pátio de entrada. A medida é para ajudar a minimizar os riscos de propagação do novo coronavírus, e para proteger os moradores do local, considerados a parcela mais vulnerável à covid-19.

A gerente responsável pelo abrigo, Valéria Souza, contou que são 59 idosos e que a maioria tem entre 70 e 90 anos. As mais longevas tem 101 e 103 anos. A cabine é semelhante a um túnel e funciona como um portal desinfetante. Quando a pessoa passa pela estrutura um sensor de presença libera gotículas a base de cloro que fazem a esterilização e mata o vírus. São 15 segundos que protegem por até 5 horas.

A prefeitura afirmou que o produto é seguro, e que não causa irritabilidade na pele ou manchas na roupa do usuário. Valéria contou que a cabine será usada pelos 30 funcionários que trabalham no local, já que os velhinhos deixaram de sair do abrigo depois da pandemia e são os trabalhadores que estão saindo para comprar medicamentos e outros produtos para os internos.

“Essa ação é muito boa porque é mais um suporte de proteção. Adotamos todas as medidas que a Anvisa orientou e redobramos os cuidados, ensinando eles a usar o álccol gel e a como lavar as mãos. Quando a prefeitura falou que traria essa cabine ficamos muito felizes porque são 30 funcionários por dia que estão saindo para resolver as coisas para os idosos. Todos medem a temperatura, tomam banho quando chegam da rua e usam máscaras, mas é sempre bom ter esse reforço”, afirmou.

Secretária Ana Paula testa a cabine (Foto: Divulgação/ Zum Brazil)

As visitas foram suspensas desde março e as famílias estão deixando os auxílios com os funcionários na porta do abrigo para evitar contato com os internos. Os idosos assistiram a inauguração da varanda para evitar contato com as equipes da prefeitura e da imprensa. A titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos, explicou a ação.

“A cabine é um produto 100% testado. Funcionou na desinfecção de vírus com a mesma carga viral do novo coronavírus, então, essa é uma proteção especial para os trabalhadores que chegam da rua e consequentemente para os idosos”, afirmou.

Outra cabine já está em funcionamento na Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), e outras duas serão instaladas no Hospital de Campanha no Wet’n Wild e no Hospital Municipal.

Alimentos

Também na manhã desta quarta-feira foi inaugurado um Centro de Distribuição de Alimento, em Itapuã. A unidade fica nas imediações do Malê de Balê e vai oferecer até 500 refeições gratuitas todos os dias.

Quem chega ao local precisa lavar as mãos nas pias instaladas do lado de fora da estrutura, depois seguem em fila com distanciamento marcado com fitas no chão para receber uma quentinha, suco e frutas de sobremesa.

O projeto foi feito inicialmente para atender moradores de rua, mas foi ampliada para toda a comunidade. O investimento mensal da prefeitura é de R$ 160 mil.