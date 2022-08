Acabou! Ingressos para Vitória x Brasil de Pelotas estão esgotados

O Vitória terá todo o apoio possível ecoando na arquibancada do Barradão na decisão contra o Brasil de Pelotas, neste sábado (13), a partir das 17h. A torcida rubro-negra esgotou na noite de sexta-feira os ingressos para o confronto da última rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro.

Os ingressos de arquibancada já estavam esgotados desde quinta-feira. A carga que havia sobrado, pouco mais de 1.500 para o setor cadeira, foi comprada na sexta, exclusivamente nas lojas oficiais do Capemi e do Salvador Shopping.

Com isso, o recorde de público no estádio nesta temporada está batido. O Barradão tem capacidade oficial de 30.704 torcedores – mas não há como cravar que este será o público do jogo porque depende de todos os sócios com acesso garantido marcarem presença. O recorde até então é de 27.671 pagantes, registrado na derrota por 2x1 para o Volta Redonda, pela 9ª rodada.

O jogo contra o Brasil de Pelotas definirá o futuro do Vitória, que busca uma vaga no G8. Já o time gaúcho luta contra o rebaixamento para a Série D.

O Leão é o 10º colocado, com os mesmos 26 pontos do Remo, 8º colocado. O Brasil está em 18º lugar, com 17 pontos, três a menos do que o Floresta, primeira equipe fora do Z4.