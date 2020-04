Acabou o álcool em gel? Veja o que fazer para cuidar da higiene

Neste episódio do podcast O Que a Bahia Quer saber, o apresentador Jorge Gauthier fala sobre as alternativas do uso do álcool em gel, cuidados com as arboviroses e traz informações sobre o recebimento dos R$ 600 do governo. Ouça.

