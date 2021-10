Acabou o jejum! Com gol de prata da casa, Vitória vence o Sampaio Corrêa

Pode comemorar, torcedor rubro-negro. Acabou o jejum! Após sete rodadas, o Vitória voltou a vencer na Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira (12), o Leão derrotou o Sampaio Corrêa por 1x0, no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O resultado não tirou o Vitória da zona de rebaixamento, mas pode representar o início da tão esperada reabilitação rumo à permanência na segunda divisão. O rubro-negro segue na 18ª colocação, mas agora soma 29 pontos. Primeiro time fora do Z4, o Brusque tem 32, porém ainda entrará em campo nesta rodada.

O Vitória foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar logo aos quatro minutos com a assinatura de um prata da casa. Ao cobrar falta, Eduardo acabou com o jejum do time de seis jogos sem balançar a rede. Sem passar por aperto, o rubro-negro teve chance de ampliar e segurou o Sampaio Corrêa, que só finalizou uma vez.

Na etapa final, o Sampaio Corrêa criou algumas oportunidades e buscou o empate, mas não foi competente pra colocar a bola na rede. Bem postado, o Vitória se expôs pouco, administrou o resultado e comemorou após o apito final.

O jogo

O Vitória não se intimidou com o mando de campo rival e foi pra cima logo no começo do jogo. O cronômetro não tinha completado nem o primeiro minuto de bola rolando quando o rubro-negro chegou ao ataque após boa troca de passes. Dentro da área, Marcinho recebeu, mas teve o chute interceptado pela zaga.

A rede foi estufada pouco tempo depois, aos quatro minutos. Eduardo cobrou falta, a bola desviou em Baraka e tirou a chance de defesa do goleiro Luiz Daniel: 1x0. O gol do jogador revelado na base do Vitória acabou com o jejum de seis jogos sem marcar que o time amargava.

Melhor no jogo, o Vitória teve chance de ampliar o marcador. Após contra-ataque, Marcinho errou o cruzamento. Depois, Manoel cabeceou mal após bom cruzamento de Bruno Oliveira.

O Sampaio Corrêa só conseguiu finalizar uma vez na etapa inicial. Watson carregou, deixou dois defensores para trás, chutou próximo à entrada da área e de lá viu a redonda passar ao lado da trave e sair pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa encontrou mais espaço, mas ainda assim o Vitória conseguiu controlar o jogo. A primeira chegada com perigo dos donos da casa foi registrada aos 25 minutos, quando Ferreira cruzou rasteiro. Atento ao lance, Lucas Arcanjo se antecipou e encerrou as ações.

Depois, nova investida do Sampaio Corrêa, dessa vez com iniciativa de Pimentinha. O atacante invadiu a área e cruzou, mas Léo Artur desperdiçou ao mandar por cima do travessão.

Aos 49 minutos, a equipe maranhense teve boa chance para empatar o jogo. Pimentinha fez outra boa jogada e levantou na medida para Jean Silva, mas ele cabeceou por cima do gol.

Próximo jogo

O Vitória só volta a entrar em campo pela Série B do Brasileiro no dia 23 de outubro, às 16h30, quando recebe o lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão, em jogo válido pela 31ª rodada. Antes, o rubro-negro vai disputar a segunda fase da pré-Copa do Nordeste 2022, dia 19. O jogo também será disputado no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória - 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Watson, Allan, Nilson Júnior e Alyson (Mascarenhas); Eloir, Márcio Araújo (Léo Artur), Baraka (Jean Silva) e Nadson (Ferreira); Pimentinha e Ciel (Jackson). Técnico: Felipe Surian.

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Mateus Moraes, Wallace e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira (Cedric) e Eduardo (Caíque Souza); Fabinho, Marcinho (David) e Manoel (Samuel). Técnico: Wagner Lopes.

Estádio: Castelão

Gol: Eduardo, aos 4 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Felipe Surian, Manoel, Bruno Oliveira, Alyson, Ciel e Lucas Arcanjo

Público: 3.720

Renda: R$ 37.305,00

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Gizeli Casaril (trio de Santa Catarina).