Ação da PM termina com um morto e traficante com tornozeleira eletrônica preso

Uma ação policial na tarde deste domingo (26), em Salvador, terminou com um traficante preso e outro morto, após confronto. A operação aconteceu após os militares receberem denúncias de homens exibindo armas de fogo, em um veículo, na localidade de Buraco da Jia, no bairro de Brotas.

De acordo com a polícia, no momento do cerco, os criminosos atiraram na direção dos PMs. Houve confronto e um dos traficantes acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Um outro integrante do grupo, que usava tornozeleira eletrônica, acabou alcançado e preso. Ele estava em liberdade provisória.

Com os traficantes foram apreendidos uma pistola calibre 45, carregador, munições, 51 pinos de cocaína, 20 trouxas de maconha, um celular e 14 reais. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).