Ação de saúde oferece serviços gratuitos a moradores da Federação

Moradores do bairro da Federação receberão serviços e orientações gratuitas de saúde neste sábado (27), das 9h às 15h, durante a Ação de Saúde do Hospital Salvador. O evento será realizado no próprio estacionamento da instituição.

A iniciativa é uma parceria com o Conselho de Moradores da Rua Miguel Lemos e adjacências e tem como objetivo permitir o acesso gratuito da população aos serviços de saúde de forma gratuita. A expectativa é que 200 pessoas que foram pré-cadastradas no Conselho de Moradores da Rua Miguel Lemos sejam atendidas.

Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão, glicemia, avaliação clínica e nutricional, ginástica laboral e orientação para acompanhamento de patologias crônicas. Além disso, haverá uma palestra sobre hipertensão arterial e diabetes mellitus, oficina de turbantes e sorteio de brindes.

“Atendimento na saúde pública é muito difícil. Muitos aqui não têm condições de arcar com os exames, por mais simples que sejam. Essa oportunidade vai beneficiar centenas de pessoas que tanto precisam”, disse o líder comunitário Edson Antônio de Jesus.

Serviço:

O quê: Ação de Saúde do Hospital Salvador

Quando: Sábado, dia 27/07, das 9h às 15h

Onde: Estacionamento do Hospital Salvador (Rua Caetano Moura, 59, Federação)

Púbico: Atendimento para 200 pessoas pré-cadastradas no Conselho de Moradores da Rua Miguel Lemos