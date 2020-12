Ação localiza mais de 100 celulares em penitenciárias de Salvador e RMS

Aparelhos celulares e armas brancas foram apreendidos em presídios de Salvador e Região Metropolitana em uma ação conjunta feita pelo Batalhão de Guardas da Polícia Militar e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), finalizada na quarta-feira (23).

As revistas aconteceram no complexos feminino e masculino da Lemos Brito (Mata Escura) , Lafayete Coutinho (Castelo Branco), Casa do Albergado e Conjunto Penal de Lauro de Freitas e nelas ofram encontrados mais de 100 celulares, cerca de 35 facas, carregadores e fones de ouvido.

"Sempre que somos acionados damos apoio a essas ações. As equipes do Batalhão de Guardas reforçam a segurança dos agentes penitenciários, pois, caso haja reação de algum interno, atuamos com a imobilização. Simultaneamente, outra parte do efetivo realiza rondas nos matagais localizados nas proximidades dos presídios", diz o comandante do Batalhão de Guardas, tenente-coronel Djair de Freitas.