Ação promocional: CORREIO e copo do Dia da Biodiversidade por R$ 4 na sexta-feira (20)

Ao comprar a edição do CORREIO desta sexta-feira (20), o leitor levará para casa também um copo personalizado com a temática do Dia da Biodiversidade. O item é biodegradável e personalizado.

O jornal com o copo encartado custa R$ 4,00 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes (supermercados). Serão 10 mil exemplares com o copo e as vendas duram até acabar o estoque. O jornal sem o item custa R$ 1,75.

Segundo a Gerente de Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron, a campanha possui um copo com o material 100% reciclável. "O nosso objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação da biodiversidade em todos as esferas, como economizar água, cuidado com o lixo, com a fauna, com as empresas e pessoas", ressalta.

O copo sustentável tem BPA free e é inquebrável. A ideia da ação é dar dicas de sustentabilidade e promover escolhas conscientes. Serão três copos nas cores verde, azul e branca com frases de como cuidar mais do meio ambiente, a exemplo de: 'cuide melhor do seu lixo'; 'não compre animais silvestres sem registro'; e 'prefira empresas sustentáveis'.

O assinante do CORREIO pode ligar para a central de atendimento solicitando o copo, no dia 20, através do número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone.

A ação é válida até durar o estoque. A entrega para os assinantes acontece apenas na capital.

Confira os modelos: