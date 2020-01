Acbeu oferece bolsas de estudo para professores da rede pública

O Grupo Educacional Acbeu abre nesta sexta-feira as inscrições para bolsas de estudo do programa Brazilians Innovating on the Teaching of English (Brite 2020). Financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, o curso de aperfeiçoamento é voltado para professores que atuam na rede pública ensinando inglês. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. Ao total, serão ofertadas 30 vagas. As aulas presenciais acontecerão pela manhã, na unidade Acbeu Pituba (Rua Pernambuco, nº. 586). O término do curso, que está em sua segunda edição, está previsto para o dia 14 de novembro. Informações (71) 3340-5400.

CCR Metrô Bahia contrata

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para quatro vagas para Agente Atendimento Estações PCD – Part Time. O cargo exige ensino médio completo e disponibilidade para atuar 4 horas por dia Os interessados devem efetuar as inscrições no site www.ccrmetrobahia.com.br.