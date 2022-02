Acelera Iaô prorroga inscrições nos Labs de Moda e Música

O programa Acelera Iaô prorrogou as inscrições do Iaô Labs para os afros empreendedores dos segmentos de moda e música, até esta quarta-feira (16/02). As inscrições podem ser feitas no site da Fábrica Cultural e o resultado será divulgado ainda esta semana, na sexta-feira (18/02).

Ao todo, estão sendo selecionados 150 afro-empreendimentos para participarem do primeiro ciclo do Iaô Labs. Além de moda e música, esta etapa também contempla profissionais das áreas de artesanato, gastronomia e serviços criativos – que já foram selecionados no prazo regular de seleção.

A aula inaugural do Iaô Labs está agendada para o dia 03 de março e será online. As oficinas seguirão até o dia 13 de abril no formato online com previsão de alguns encontros presenciais no Iaô Espaço de Criação.

O Acelera Iaô tem mais outras cinco etapas e ao todo, visa promover e impulsionar a educação empreendedora afro centrada, a economia criativa e a comunicação digital. As capacitações abordarão temas como planejamento e gestão de negócios criativos, design estratégico e sustentável, formação de preço e técnicas de vendas, marketing digital para pequenos negócios, entre outras.