Acervo do Museu do Cinema de Cachoeira é transferido para imóvel do Ipac

O rico Museu de Cinema Roque Araújo, localizado no município de Cachoeira, no recôncavo baiano, está de mudança. Acontece que o imóvel que recebe o museu, administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), está passando por uma restauração para receber o Memorial da Irmandade Da Ajuda.

Na última semana, parte do acervo do museu foi visto colocado na calçada em frente ao prédio do empreendimento, levando algumas pessoas à pensar que o museu estava sendo despejado do local, mas o coordenador executivo Luís Antônio Araújo assegura que não é nada disso. "Algum desinformado passou em frente da onde funcionava o museu e viu os equipamentos na porta do espaço. O museu não está sendo despejado, apenas de mudança", assegura.

Segundo Luís Antônio, os equipamentos pertencentes ao museu estão sendo cadastrados pelo Ipac e guardados pela Fundação Hansen Bahia, que, junto à Santa Casa Cultural de Cachoeira, dará o destino final à exposição.

O novo local que abrigará o acervo de mais de 8 mil peças, como câmeras 16 e 35 mm, projetor de manivela, ilhas de corte e edição e dispositivos de áudio de diversas épocas, deverá ser definido durante o Festival Internacional de Cinema Finisterra Brasil Afrobarroco, que irá homenagear o cineasta Roque Araújo, criador do museu.

Ainda de acordo com Luís Antônio, o festival, que ocorre entre os dias 20 e 24 de abril, trará um projeto para realocação das peças. "Esse projeto vai envolver uma articulação com outros municípios do recôncavo que estão interessados em abrigar parte dos equipamentos do museu. Roque expõe de 8 a 9 mil peças no museu, é um acervo gigantesco", explica.

Ele explica que há uma discussão para a montagem de um circuito itinerante entre esses municípios, mas mantendo ainda um contato com Cachoeira. "É uma cidade que tem tudo a ver com o curso de cinema. Roque Araújo deve administrar oficinas de produção audiovisual, com o conhecimento das memórias dele com o Glauber Rocha. Roque é um enciclopédia", comenta sobre o projeto desenvolvido pelo Instituto Hansen.

O Ipac afirma que a mudança tem o objetivo de oferecer uma melhor conservação do acervo de Roque Araújo. O novo local que abrigará o acervo é um dos três imóveis da Fundação que receberá um investimento de R$ 250 mil em projetos de restauração.

De acordo com o diretor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, a intenção é oferecer ao acervo um acondicionamento adequado. “A retirada do acervo faz parte da primeira etapa do processo de mudança. Posteriormente, será realizada a catalogação, higienização e restauro. O local onde o acervo estava não oferecia mais condições adequadas de conservação e exposição”, disse.

Ainda segundo o diretor, todo o processo está sendo acompanhado pelo proprietário (Roque Araújo), juntamente com técnicos especializados do IPAC, e conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeira e com a Fundação Hansen Bahia. “Tudo está sendo feito a fim de salvaguardar o rico acervo, que é composto por mais de 8 mil peças. Além disso, estamos com um trabalho muito sério com diversos agentes do recôncavo”, afirmou. O gestor se refere à requalificação de imóveis da Fundação Hansen, bem como aos imóveis cedidos pelo IPAC, no final de novembro de 2021, para Casa da Música, Samba de Roda e Festa D’Ajuda.

Festival Internacional

O produtor e cineasta Roque Araújo que desfrutou da companhia do cineasta Glauber Rocha, e confiável convivência com a família do autor do Cinema Novo, especialmente de sua mãe Dona Lúcia Rocha, será homenageado no Festival Internacional de Cinema Finisterra Brasil Afrobarroco: Film Art & Tourism, que acontecerá em Cachoeira, no recôncavo baiano, no período de 20 a 24 de abril de 2022.

O acervo do Museu de Cinema Roque Araújo composto de equipamentos que mostra a histórica cadeia de produção cinematográfica, será exposto durante a programação do Festival Finisterra Brasil Afrobarroco, na oportunidade a Fundação Hansen Bahia e Santa Casa Cultural de Cachoeira deverão anunciar medidas para reabertura do Museu de Cinema Roque Araújo, com projeto de fomento à prática cineclubista no Recôncavo da Bahia.