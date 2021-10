Acesso de veículos ganha pistas exclusivas no sistema ferry-boat

O novo acesso de veículos aos guichês do Terminal São Joaquim, no sistema ferry-boat, já começou a funcionar. Desde quinta-feira (28), a entrada do terminal passou a contar com três pistas fixas, separadas por categorias de embarque. A pista da direita é exclusiva para veículos da fila convencional; a do meio é para clientes com prioridade e gratuidade, a exemplo de idosos e veículos oficiais, como ambulâncias e autoridades; e a pista da esquerda é exclusiva para veículos com hora marcada e agendamento por meio do SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br).

A obra foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), em parceria com a concessionária que administra o sistema, a Internacional Travessias Salvador (ITS). “Essa ampliação nas pistas do terminal de São Joaquim foi pensada para dar fluidez aos usuários”, explicou a diretora da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), Tahis Nunes.

O diretor geral da ITS, José Magalhães, destacou que a mudança organiza melhor o espaço, o que é importante em uma época como a da pandemia. “Possibilita uma fila menor, porque há mais embarcações em operação, e as pessoas ficam mais acomodadas. A gente consegue ordenar melhor essa fila de veículos”.

Com a mudança, funcionários da concessionária orientam os passageiros ao longo da fila.

Até a próxima quarta-feira (3), o sistema ferry-boat vai realizar viagens extras para atender a demanda do feriado de Finados. As viagens ocorrerão entre 5h e 22h. Seis ferries estão à disposição da operação neste período. “Com seis embarcações, nós conseguimos fazer embarques a cada 30 minutos e alternar esses embarques de acordo com a demanda”, acrescentou Magalhães.

Permanecem obrigatórios o uso de máscara e o atendimento a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres. Os horários e as tarifas podem ser conferidos no site da Internacional Travessias (internacionaltravessias.com.br).