'Achei que a torcida podia me vaiar', admite Gilberto

Titular no empate em 1x1 com o Palmeiras neste domingo (17), na Fonte Nova, o atacante Gilberto revelou que estava aliviado com o comportamento da torcida. O Bahia foi vaiado após o apito final, mas o centroavante ganhou aplausos ao ser substituído por Fernandão durante o segundo tempo.

“Quero agradecer ao torcedor, porque eu vim hoje para o jogo ansioso, por causa de uma declaração. Achei que a torcida podia me vaiar e agradeço a eles pelo que fizeram comigo hoje”, admitiu o jogador.

No último dia 10, após a derrota do Bahia para o Flamengo, por 3x1, pela 32ª rodada do Brasileirão, o centroavante deu uma entrevista que não repercutiu bem em meio à torcida tricolor. Ainda no Maracanã, o Gilberto reafirmou que sonha desde criança em jogar no rubro-negro. Torcedor declarado do clube carioca, o camisa 9 nunca escondeu o desejo, mas provocou polêmica por repetir as declarações logo após o resultado do jogo.

Artilheiro do Bahia e vice-artilheiro do país na temporada, com 26 gols, Gilberto buscou se retratar com a torcida do Bahia horas depois ao publicar um vídeo em sua conta pessoal no Instagram pedindo desculpas pelo episódio. O Esquadrão volta a entrar em campo no domingo, quando visita o Goiás, às 16h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.