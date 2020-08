Acidente com carreta e carro deixa três feridos na BR-324

Uma batida entre uma carreta e um carro no km 616 da BR-324, no sentido Feira de Santana, deixou três pessoas feridas na noite desta quarta-feira (5). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Viabahia, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 21h30. A carreta colidiu na traseira de um veículo, que foi projetado para o sentido contrário.

O motorista da carreta, de 45 anos, teve escoriações e foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Já o condutor do carro teve também ferimentos leves e foi atendido por uma equipe da Viabahia. O acompanhante dele, um adolescente de 17 anos, fraturou a mão e também foi encaminhado para a unidade de saúde.

(Leitor CORREIO)

Duas faixas das pistas estão interditadas para atendimento das vítimas. A faixa da esquerda, a do sentido Salvador, também foi interditada. Com isso, os motoristas estão fazendo o desvio pelo acostamento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma unidade de resgate da Viabahia, uma de guincho e outra de segurança viária estiveram no local.

Acidente com carreta e carro deixa trânsito lento na BR-324



Batida ocorreu na noite desta quarta-feira (5); não há informações sobre feridos https://t.co/TrNmwng3Kj #Correio24h pic.twitter.com/iB0BDVNVCL — Jornal Correio (@correio24horas) August 6, 2020