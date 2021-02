Acidente com carro durante a madrugada derruba poste em Stella Maris

Um carro atingiu um poste no bairro de Stella Maris durante a madrugada desta quarta-feira (10). Segundo a Transalvador, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na Rua General Severino Filho, por volta das 2h. Foi preciso fazer um pequeno desvio na pista porque o carro, um Honda Civic de cor branca, derrubou um poste energizado. Toda a fiação foi ao chão e uma equipe da Coelba foi enviada para fazer a substituição do poste.

Motoristas que passaram pelo local durante a amanhã, após o acidente, afirmaram que o trânsito ficou levemente carregado até as 9h. O poste ficou pendurado pelos fios, estava energizado e precisou ser desligado para que o veículo fosse removido. Apesar do acidente, não houve interrupção no fornecimento de energia no bairro e região.

Antes das 12h, toda a situação estava resolvida e o trânsito foi liberado na região.