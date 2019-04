Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa 14 feridos na Bahia

Um acidente com o ônibus de torcedores do time do Corinthians que foram a Salvador assistir ao jogo entre o time paulista e o Bahia, tombou na BR-116, próximo a Vitória da Conquista, na madrugada desta segunda-feira (29), deixando 14 pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que levava 45 passageiros perdeu o controle da direção por conta do mau tempo – havia muita névoa na rodovia no momento do acidente.

Foto: Blog do Anderson/ Divulgação

O veículo tombou do lado direito da pista, num barranco. O jogo que os torcedores foram ver ocorreu domingo (28), na Fonte Nova, e o Bahia ganhou por 3x2.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), há seis pacientes internados na emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) e dois numa Unidade de Pronto Atendimento, “nenhum em estado grave”, diz a Sesab.

Os feridos no acidente que foram levados para o HGVC foram:

1- João Vitor Mateus Pereira – 22 anos

2 - Jeferson Franca Santos – 21 anos

3 - Rudolf Harmande Salles – 34 anos

4 - Alexandre Jacobina Caniello – 43 anos

6 – Weslei Costa Tibúrcio – 31 anos

O Corinthians publicou uma nota no Twitter desejando uma rápida recuperação aos torcedores. E o Bahia respondeu manifestando solidariedade.