Acidente com ônibus do cantor Jonas Esticado deixa três feridos

Os integrantes da banda e parte da equipe do cantor cearense Jonas Esticado sofreram um susto na manhã desta sexta-feira (9). Um ônibus que transportava o grupo se envolveu em um acidente nana BR-226 próximo a cidade de Tuntum, no Maranhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que o ônibus bateu na traseira de um caminhão e acabou saindo da pista. Três pessoas ficaram feridas.

A frente e a traseira do veículo foram danificadas com o impacto de outro veículo, mas não houve feridos entre a banda. O cantor não estava a bordo. Em seu Instagram, o músico divulgou que está a caminho de Tomé-Açu, no Pará, onde se apresenta hoje nosso. "Antes de qualquer coisa eu queria esclarecer para vocês um acontecido hoje pela manhã. Seguinte: agora pela manhã eu recebi a notícia que aconteceu um leve acidente com o ônibus que leva a minha banda", disse sobre o acidente.

"Eu quero deixar bem claro, antes que comecem a rodar notícias falsas, que não aconteceu nada de mais, está todo mundo de boa, tranquilo, ninguém ferido", disse o artista em vídeo.

No aplicativo, a assessoria do cantor também divulgou o seguinte comunicado em que agradece "a solidariedade e o carinho do público" e pede que "evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não-oficiais''.

A agenda do artista segue inalterada neste fim de semana, com shows em Tomé-Açú (PA) nesta sexta-feira, Açailândia (MA) no sábado, 10, e Penalva (MA) no domingo (11).