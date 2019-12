Acidente de carro mata 5 jovens no Rio: 'Todo mundo bêbado'

Um carro de passeio que estava com oito pessoas bateu em um muro no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (8), matando cinco deles no momento do choque.

Segundo o G1 RJ, o acidenteceu na saída 2 da Linha Amarela, or volta das 6h. O carro vinha de uma festa na Barra da Tijuca e seguia para o Méier. Na Rua Ramiro Magalhães, contudo, aconteceu o acidente.

Os outros três passageiros sobreviveram foram levados ao Hospital Salgado Filho, onde foram atendidos e já receberam alta.

Morreram na batida o motorista, um rapaz de 20 anos identificado como Alex; Guilherme Moreira, 20; Italo Ribeiro, 21; Juan Carlos, 24 e Taisa Castro, 21. Ficaram feridos Douglas Silva, 21; Juliana Oliveira, 25 e Tamires Carneiro, 20.

À Globo, a sobrevivente Tamires afirmou que todos os ocupantes do carro tinham ingerido álcool na festa e estavam bêbados. Ela, o namorado, o irmão dele e amigos estavam no Espaço Hall. O namorado e o cunhado da jovem morreram na batida.

"Quando terminou a festa, tinha oito pessoas. Um estava com carro. Pedi para o meu namorado para a gente não ir de carro. Estava todo mundo bêbado”, diz.

Ela diz que tentou pedir um carro por app, mas o namorado não queria se separar do irmão. “A gente estava com dinheiro, podia pegar um Uber, um 99, um táxi, qualquer coisa, para ir para casa. Só que o irmão dele estava lá, e ele não queria deixar o irmão dele... aí nós fomos”, conta.

Nas proximidades da curva, o motorista "foi fazer graça" relembra. “Só que o menino, na curva, foi fazer graça. A gente falou para ele não acelerar. Ele acelerou o carro, virou na esquina, freou. Dois perderam a cabeça, o resto morreu, só sobramos eu e mais dois”, disse, em meio às lágrimas.