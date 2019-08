Acidente deixa 51 feridos em túnel no Rio de Janeiro

Um acidente, no início da noite dessa terça-feira (13), no túnel prefeito Marcello Alencar, na região central do Rio, deixou 51 pessoas feridas. O acidente envolveu dois ônibus urbanos e cinco carros na galeria em direção à Rodoviária Novo Rio.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a vários hospitais. Algumas delas tiveram de usar colete cervical, devido ao choque. Conhecido também como Túnel da Via Expressa, ele atravessa os bairros do centro, além da Gamboa e Saúde, na região portuária. Com 3.382 metros de extensão, é o maior túnel subterrâneo do país, permitindo a ligação da ponte Rio-Niterói e da Avenida Brasil com o Aterro do Flamengo.

Os feridos foram encaminhadas para quatro hospitais, alguns distantes da região central: o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste, Getúlio Vargas, na Penha, zona norte, Miguel Couto, na Gávea, zona sul; além do Souza Aguiar, no centro do Rio. Ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura do Rio, o acidente ocorreu por volta das 18h e chegou a interditar totalmente as pistas do túnel em direção à Rodoviária Novo Rio.