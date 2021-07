Acidente entre carreta e moto deixa ferido e interdita pista na BR-324

Um acidente envolvenod uma carreta e uma moto provocou interdição total de uma pista da BR-324 na tarde desta sexta-feira (2), na altura do KM 574, em São Sebastião do Passé, no sentido Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa teve lesões graves depois da batida, que aconteceu por volta de meio dia. A interdição inicialmente foi parcial, mas se tornou total às 13h, por conta do fechamento da via para retirada dos veículos envolvidos.

Equipes da PRF foram até o local. A pessoa ferida estava na moto e foi socorrida para hospital da região. Não há detalhes sobre estado de saúde da vítima.

A pista foi liberada às 14h09.