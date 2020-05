Acidente entre carro de empresa e caminhão deixa quatro feridos na BR-324

Estilhaços de vidro pelo chão, ferros torcidos, pedaços do carro espalhados pela pista. A cena assustou os motoristas que passaram na manhã desta quinta-feira (21) pela BR-324.

Por volta das 10h, um carro de passeio plotado com a marca de uma empresa de sanitização de ambientes bateu no fundo de um caminhão, no Km 620 da rodovia, próximo à Brasilgás, com sentido para quem segue para o interior. Quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com a ViaBahia, que administra o trecho, o motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens, foi socorrido pela Unidade de Resgate da própria concessionária e levado para o Hospital Geral do Estado. Ele deu entrada na unidade em estado grave.

Outras três pessoas se feriram, todas ocupantes do carro da empresa. Dois dos passageiros foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e também levados para o HGE, e a terceira vítima por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não informou para qual unidade de saúde o ferido foi encaminhado. Procurada, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) disse não não comenta o estado de saúde dos pacientes.

A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o acidente e o processo de resgate. O automóvel danificado foi removido por um guincho da própria ViaBahia.

De acordo com a PRF, as causas do acidente ainda são apuradas, mas há suspeita de que a pista molhada pode ter provocado a colisão. Por causa da batida, uma faixa do lado direito da via, sentido interior do estado, foi bloqueada por aproximadamente quatro horas, o que provocou congestionamento no local.

O CORREIO entrou em contato com a empresa Detroit Saúde Ambiental, marca que estava plotada no carro de passeio, para fazer alguns questionamentos, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.