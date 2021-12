Acidente entre dois motociclistas deixa uma vítima no bairro de Pau da Lima

Um acidente de trânsito envolvendo dois motociclistas na noite desta sexta-feira (03) deixou um morto no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Por volta das 18h30, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) recebeu a ocorrência de uma colisão entre duas motos, na Estrada Velha do Aeroporto, próximo ao supermercado Assaí. Um dos motoqueiros acabou falecendo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do outro envolvido no acidente.

Uma equipe do órgão de trânsito esteve no local fazendo o acompanhamento do caso. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também estiveram presentes.