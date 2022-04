Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos na BR-324

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou sete pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu no km 619 da BR-324.

Com o impacto da batida, o fundo do ônibus e a frente do caminhão foram destruídos. Segundo informações da TV Bahia, um dos passageiros do ônibus ficou preso entre as ferragens. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para atender as vítimas.

Os condutores relataram à PRF que houve um terceiro veículo, que causou o acidente. O ônibus e o caminhão tentaram desviar de um veículo que fez uma manobra brusca e acabaram se chocando.

Por causa do acidente, um engarrafamento de 2km se formou na via.