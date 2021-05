Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa 12 feridos na Av. Aliomar Baleeiro

Um acidente grave entre um ônibus e um micro-ônibus na Avenida Aliomar Baleeiro deixou 12 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 7h, no sentido São Cristóvão, próximo a Fábrica de Toldos.

Ambulâncias do Samu foram enviadas até o local para atender os passageiros que estavam nos coletivos. A maior parte deles teve ferimentos leves, de acordo com informações da TV Bahia.

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)

O motorista do ônibus teria perdido o controle do coletivo e acabou invadindo a pista contrária. Os dois veículos bateram de frente. O micro-ônibus foi arrastado e ficou com a frente destruída.

"Eu vi que é realmente impressionante, muito feio o acidente. Eu vim na velocidade normal, mas veio outro e bateu. A via é muito complicada aqui", disse o motorista do micro-ônibus, em entrevista à TV Bahia.

Segundo a Transalvador, a via está interditada e o tráfego da Av. Aliomar Baleeiro sendo desviado para a Estrada do Coqueiro Grande. Um guincho já está no local para remover os veículos.