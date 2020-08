Acima do peso, Marco Antônio perde espaço e Roger cobra profissionalismo

Um dos destaques do Bahia na conquista do tricampeonato baiano, o atacante Marco Antônio deixou de ser relacionado nos dois últimos jogos do tricolor no Brasileirão. Segundo apuração do CORREIO, o motivo que deixou Marco fora até do banco de reservas nas partidas contra São Paulo e Ceará foi sua forma física. O jogador se encontra acima do peso considerado ideal pela comissão técnica.

Perguntado sobre a ausência do atleta, o técnico Roger Machado não entrou em detalhes, mas cobrou profissionalismo de Marco Antônio para que possa retornar aos planos: “Tem um ano e meio que estou aqui e cobro muito a questão do profissionalismo do Marco. Muito embora tenha entrado bem nos jogos do estadual, precisa melhorar, ser um profissional melhor, se dedicar melhor nos treinos, no dia a dia, cuidar de sua parte física para que consiga produzir. Então por isso a escolha do Marco ficar fora e eu ter outras opções para esses dois jogos”, afirmou.

Nas duas primeiras partidas que esteve no banco, o atacante foi utilizado no segundo tempo contra o Coritiba, quando entrou aos 30 minutos. Já no duelo contra o Red Bull Bragantino, ficou no banco e viu o Bahia vencer por 2x1. Em 2020, foram 10 partidas disputadas por ele e 3 gols marcados, todos após a retomada do futebol.

A pandemia, aliás, foi um fator importante para o retorno de Marco Antônio aos gramados, já que durante as partidas realizadas antes da paralisação ele estava lesionado.