ACM Neto abre escritório político em Salvador; saiba detalhes  

ACM Neto (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

O ex-prefeito de Salvador e presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, acaba de abrir um escritório político na capital baiana. Por enquanto, está numa estrutura provisória na Avenida Tancredo Neves. O endereço definitivo, na Garibaldi, vem sendo preparado e deve ficar pronto em dois meses.

Neto está despachando no local diariamente como presidente do Democratas, atendendo as demandas do partido. Por hora, conta com equipe enxuta, com cerca de 7 profissionais . “Novos desafios, novos começos e a vontade de sempre: trabalhar”, disse o político em postagem nas redes sociais.

Adeus ano velho

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, passou o Réveillon na Bahia. Ele alugou uma casa na Quarta Praia, no Morro de São Paulo. Por lá, estava na companhia da esposa Gracinha Carvalho Caiado. As filhas do casal, Maria e Marcela, também celebraram a virada de ano no estado, mas em outro destino – foram para Trancoso. Gracinha, esposa de Ronaldo, é baiana de Feira de Santana – por isso a paixão do casal pela Boa Terra.

Logo mais

Ana Lúcia e Marcelo Lisboa voltaram a fixar residência em Salvador. Receberão almoço de boas vindas de Tania Motta Moniz Barreto, hoje, na Graça. Na mesa também, Lívia e Roberto Neeser.

Reconhecimento

O escritório AA Projetos - Arquitetura e Interiores completa 'maioridade' em grande estilo, recebendo o prêmio de Criatividade da Mostra Casas Conceito, que encerrou sua edição mais recente no mês passado. A longevidade da empresa, comandada pelas arquitetas Adriana Lorenzo e Adriana Varandas, e o reconhecimento do trabalho de qualidade desenvolvido, foi comemorado pela dupla.

"Apesar de um 2020 desafiador, iniciamos este ano com um sentimento de gratidão por termos chegado até aqui construindo uma trajetória degrau por degrau, sempre com muito trabalho, ética e dedicação. Como não podemos comemorar de perto com os clientes, parceiros e amigos, recebemos a notícia da premiação da Mostra Casas Conceito como um presente para essa data especial", celebraram as arquitetas.





Temporada baiana

Depois de passar o fim de ano em Trancoso, no sul da Bahia, a empresária e jornalista Joyce Pascowitch, que comanda o Grupo Glamurama, desembarcou em Salvador. Por aqui, fica hospedada em um apartamento que mantém no Corredor da Vitória. Joyce é habitué do verão da capital baiana há diversos anos – gosta, principalmente, de frequentar as praias e prestigiar os ensaios, que dessa vez não serão realizados por causa da pandemia. Pascowitch comandou nos anos 1980 a coluna social mais lida do país. Na Folha, esbanjava cultura e sofisticação, retratando o cotidiano dois mais abastados, seus usos e hábitos.

Presença confirmada

O arquiteto baiano David Bastos já está confirmado na edição 2021 do anuário da Casa Vogue. A publicação, que deve chegar às bancas em fevereiro, vai reunir projetos dos maiores nomes da arquitetura, decoração e paisagismo do país.





Decoração do Réveillon do Tivoli Ecoresort (Foto: Divulgação)

Trabalho artesanal

A decoração (de esculturas aéreas com tecido e madeira) muito elogiada da ceia de Réveillon do Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, foi assinada por Sonja Lopes e Núbia Caloula. “Registro de um trabalho artesanal feito à mão”, nos disse Sonja. O Tivoli, vale mencionar, tem feito um trabalho de destaque na pandemia, seguindo todos os protocolos e recomendações.



Liderança

Hoje é a primeira quarta-feira de uma nova vida que acaba de nascer. Ano novo é tempo de repensar e recomeçar, com um outro fôlego e esperança de sobra. E o Alô Alô Bahia começa 2021 agradecendo. Obrigado a todos os fiéis internautas e leitores que acompanham a gente ano após ano. Em dezembro, o site registrou um acréscimo de 89,22% de novos usuários e um aumento de 70,88% de visualizações de página em comparação ao mesmo período de 2019. Só no Instagram @sitealoalobahia, na última semana, tivemos mais de 2 milhões e 300 mil visualizações. Que venha mais um e muitos outros. Feliz ano novo!