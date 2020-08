ACM Neto anuncia chamamento público para fundar hospital veterinário em Salvador

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (20) que nos próximos dias dará início ao chamamento público para assegurar recursos para a construção do primeiro hospital veterinário público de Salvador.

De acordo com o gestor municipal, o edital para a escolha da instituição que realizará a gestão e operacionalização do equipamento pioneiro na Bahia deve ser lançado até setembro.

“Estamos há poucos dias de publicar o chamamento público que vai levar à implantação do primeiro hospital municipal veterinário aqui em Salvador. Apesar de estarmos com nossas atenções concentradas ao enfrentamento da pandemia, a questão da saúde animal é para gente uma prioridade. Então quero reafirmar meu compromisso de assegurar os recursos para implantação do primeiro Hospital Público Veterinário aqui de Salvador”, declarou ACM Neto.

A expectativa é que a unidade priorize o atendimento de animais domésticos da população mais pobre da cidade e que não possui recursos financeiros para pagar atendimentos e serviços veterinários em clínicas particulares.