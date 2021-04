ACM Neto anuncia criação do Democratas Diversidade: 'não aceitamos preconceito'

Em convenção realizada de forma virtual na manhã deste sábado (10), a Juventude Democratas elegeu seu novo presidente, o mineiro Leonardo Framil. Além disso, o presidente nacional da sigla, ACM Neto, que abriu a convenção, anunciou a criação do grupo Democratas Diversidade, que terá a missão de debater e elaborar políticas públicas de inclusão para públicos que ainda sofrem preconceito. O grupo será coordenado pelo jovem militante baiano Bruno Alves.

"Combater o preconceito e defender a inclusão são compromissos inafastáveis do Democratas. Não aceitamos que as pessoas sofram preconceito por causa de sua orientação sexual, religiosa, cor de pele ou qualquer outro. Por isso, estamos criando este grupo permanente que será referendado pela comissão nacional do partido por unanimidade", disse ACM Neto.

Papel decisivo

Neto disse que a Juventude Democratas tem um papel protagonista na discussão do Brasil do futuro, e deve estar atenta ao desempenho dos governantes neste momento de pandemia. Sobre o processo eleitoral, ACM Neto disse que não é o momento de antecipar as discussões, já que o país passa por uma grave crise sanitária. Ele afirmou, no entanto, que o Democratas não aceitará extremos.

"Não vamos nos conformar com polarizações. Existem caminhos diferentes e alternativos nesse país. Mas não vamos antecipar o que pode ou vai acontecer ano que vem, pois o momento é de enfrentarmos a pandemia", ressaltou.