ACM Neto anuncia fechamento do Elevador Lacerda e Mercado Modelo a partir de sábado

Dois dos principais cartões postais de Salvador, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo serão fechados ao públivo a partir do próximo sábado (21) por tempo indeterminado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18) pelo prefeito ACM Neto (DEM).

O fechamento ocorre para evitar o contágio do coronavírus e diminuir ou retardar o surto de Covid-19. A princípio, a administração havia reduzido a capacidade de transporte de pessoas do elevador e agora optou por interromper as atividades do equipamento por tempo indeterminado.

A prefeitura decidiu fechar o Mercado Modelo por entender que a comercialização no local não é voltada para itens básicos, como alimentos, como é o caso da Feira de São Joaquim. As feiras livres e mercados municipais que vendem produtos essenciais não terão restrição neste decreto.

O decreto será assinado nesta quarta e deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (19). Além das áreas turísticas, serão fechados todos os shopping centers da capital baiana também a partir de sábado.

