ACM Neto anuncia pagamento de sexta parcela de auxílio de R$ 270

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (27) o pagamento de mais uma parcela do benefício Salvador por Todos, de R$ 270. Será o sexto pagamento e acontecerá em setembro, em calendário que vai de do dia 2 ao dia 16, seguindo a letra de início do nome do beneficiário.

"Sabemos que o impacto nas famílias foi enorme", disse Neto, afirmando que apesar da retomada econômica em Salvador ainda existem muitas atividades funcionando parcialmente. O prefeito falou durante a inauguração de um posto de saúde no Jardim Campo Verde.

Neto afirmou que a prefeitura tem condições de pagar o auxílio até dezembro, caso seja preciso, mas não vai anunciar isso agora. "Muito possível que no começo de setembro eu encaminhe um novo projeto para a Câmara pedindo autorização para, se necessário, estender pagamento até dezembro", afirmou. A continuidade depois disso dependeria da nova gestão. "Nós temos dinheiro para pagar até dezembro, se for necessário, se o quadro mostrar que esses benefícios devem continuar. Não há problema em termos orçamentários porque isso se tornou uma prioridade para a prefeitura".

O programa beneficia 18.161 pessoas na capital e só quem já estava recebendo terá direito à nova parcela. Destes, 15.192 recebem pela Caixa Econômica e 2.969 pelo Bradesco.

Ele também afirmou que outras medidas de ajuda da prefeitura vão continuar. "Até o dia que retomarmos o ano letivo, as cestas básicas continuarão sendo entregues às famílias de nossos alunos. Da mesma forma que em setembro quero continuar fazendo, e estou assegurando, a continuidade da distribuição de refeições para pessoas em situação de rua", disse.