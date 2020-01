ACM Neto apresenta pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador

O prefeito ACM Neto, presidente nacional do Democratas, apresenta o pré-candidato do partido à Prefeitura de Salvador nas eleições deste ano durante cerimônia que acontece nesta segunda-feira (6), a partir das 9h, no Hotel Fiesta, no Itaigara. O evento deve confirmar o nome vice-prefeiro Bruno Reis como candidato da legenda para a disputa que irá eleger o sucessor de ACM Neto, que está finalizando seu segundo mandato na capital baiana, este ano.

O encontro deve contar com a participação de representantes do Democratas e de partidos que integram a base do prefeito ACM Neto, além de deputados, vereadores e lideranças da capital e do estado. Mesmo antes da oficialização, Bruno já conta com o apoio do PSDB, PSL e Cidadania, que anteciparam o apoio ao vice-prefeito.

"Conto com sua presença nesse momento importante para mim e para nossa cidade. Vamos juntos", escreveu o vice-prefeito em suas redes sociais. Além do atual cargo, Bruno Reis comanda também a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas e já foi deputado estadual.

Neste sábado (4), o deputado federal Adolfo Viana, presidente estadual do PSDB, anunciou o apoio da legenda a Bruno. A definição saiu após conversas sobre a sucessão na capital baiana entre os integrantes do PSDB, que decidiram, de forma unânime, declarar apoio à pré-candidatura de Bruno Reis, "para dar continuidade ao vitorioso projeto capitaneado pelo Prefeito ACM Neto".

"Nesses últimos sete anos, a cidade de Salvador passou por uma verdadeira transformação, que melhorou muito a condição de vida dos soteropolitanos. Nada mais justo, portanto, do que seguirmos firmes na direção do progresso e do avanço", afirmou Viana, em suas redes sociais.