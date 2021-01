Ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto celebra seus 42 anos nesta terça-feira (26) ao lado da família. No Instagram, Neto publicou uma foto ao lado da esposa, Mariana Barreto de Magalhães, e das filhas, Lívia e Marcela, para comemorar a data. "O que eu mais poderia desejar, hoje e todos os dias da minha vida, além do amor da minha família?", disse ele.