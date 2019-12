Alô Alô Bahia acaba de flagrar o prefeito de Salvador, ACM Neto, chegando, nesta segunda-feira (30), no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. ACM Neto está acompanhado pela nova namorada, Mariana Barreto. Os dois, inclusive, vão passar o Réveillon no Festival.

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)