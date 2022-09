ACM Neto completa 300 municípios visitados na Bahia

Com a carreata realizada em Serrinha neste domingo (18), o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) chega a 300 municípios visitados ao menos uma vez na Bahia desde que iniciou a sua pré-campanha. A marca alcançada vem num momento simbólico, já que neste dia restam exatamente duas semanas para as eleições. Considerando-se as cidades em que esteve mais de uma vez, o ex-prefeito de Salvador chega a 387 visitas.

"Nunca houve um candidato ao governo da Bahia que tenha visitado mais de 300 municípios durante a campanha para ouvir as pessoas, enxergar os problemas de perto, entender com o que sonham os baianos. Nunca houve. E o que isso me permite? Me permite dizer a vocês que, chegando lá na governadoria, já no dia 1° de janeiro de 2023, eu vou saber exatamente o que fazer", discursou durante a agenda deste final de semana.

Com o início do período de campanha oficial, em 16 de agosto, ACM Neto acelerou as suas viagens pelo interior do estado, sempre ao lado de Cacá Leão (PP), candidato ao senado, e de Ana Coelho (Republicanos), candidata a vice-governadora. Só nesta agenda, que começou na última quarta-feira (14), foram 23 cidades visitadas em cinco dias.

"Nós temos hoje uma visão bem clara de quais são os sonhos dos baianos. De quais são as necessidades do nosso povo e, portanto, quais são os maiores desafios que o próximo governador terá que enfrentar. O que me dá a oportunidade de reforçar a vocês que estou totalmente preparado para ser governador da Bahia e encarar esses desafios", afirmou Neto.

O candidato do União Brasil chegou à convenção que oficializou seu nome, em 5 de agosto, com quase 200 municípios visitados. No dia 28 de agosto, atingiu a marca de 250. Portanto, três semanas depois, conseguiu adicionar mais 50 cidades à lista.

Neto tem dito em seus discursos que pretende manter, caso seja eleito governador, o estilo de gestão que fez em Salvador: "Sabe qual foi a receita mais importante deo sucesso da minha gestão durante oito anos? Foi ter governado ao lado das pessoas. Foi ter trabalhado do primeiro ao último dia do meu mandato junto com o meu povo. É isso o que eu quero fazer, se Deus me der a oportunidade de ser governador do estado da Bahia", disse.

O ex-prefeito de Salvador tem dito que essa é a única forma de cuidar de um estado do tamanho de um país: "Eu quero governar a Bahia ao lado de vocês. O nosso estado é muito grande, temos 417 municípios, temos várias regiões e cada uma delas tem a sua realidade. Não dá pra governar um estado desse tamanho apenas sentado lá, no gabinete da governadoria, em Salvador".

"O meu compromisso é governar a Bahia em cada cidade. O meu compromisso é governar a Bahia nos centros urbanos, mas também na zona rural. O meu compromisso é fazer exatamente o que fiz na minha vida inteira: compartilhar com o meu povo os desafios que nós teremos e buscar as soluções para manter a chama da esperança acesa no coração de todos os baianos", completou.