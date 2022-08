ACM Neto dá início à campanha para o governo com missa na Igreja do Bonfim

O candidato ACM Neto (União Brasil) deu início à campanha para o governo da Bahia com uma missa na igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Ele foi à missa acompanhado pelo deputado Cacá Leão, candidato ao Senado, e Ana Coelha, a vice na chapa, além do prefeito da capital, Bruno Reis.

“Começamos a campanha hoje como sempre, aliás, já é uma tradição porque em todas as minhas eleições venho inicialmente à Colina Sagrada pedir ao Nosso Senhor do Bonfim que possa nos proteger nessa caminhada, que possa estar ao nosso lado trazendo luz, mostrando quais são os melhores caminhos e, sobretudo, tocando no coração dos baianos para que em outubro o melhor seja decidido para o futuro do nosso estado”, disse Neto.

O candidato falou da expectativa de ter um "debate construtivo" até outubro, quando acontecem as eleições. "No que depender de mim, vou fazer uma campanha limpa, não quero ficar preso a ataques e agressões, como aliás venho sendo alvo constante, inclusive alguns de baixíssimo nível. Mas nós vamos nos comprometer em fazer uma campanha de alto nível, com sorriso no rosto, brilho nos olhos e com alegria que vem dominando a nossa caminhada”, acrescentou.

A missa foi celebrada pelo reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes. Na homilia, o padre pediu paz na campanha. “Com a proteção de Deus, teremos uma eleição de muita paz. Duas questões nos preocupam muito, a violência e a fome, além de tantas outras. Nós queremos paz com o fruto da justiça, pão em todas as meses e o fim dessa violência que não aguentamos mais”.

Ana Coelho

Neto garantiu também que está tranquilo com relação à elegibilidade de Ana Coelho, afirmando que tentativas de contestar sua vice são ataques políticos. "O engraçado é que alguns (denunciantes) aparecem, mas, na verdade estão encobrindo a participação de outros que não têm coragem de colocar a cara. Vamos vencer mais este caso porque, repito, Ana Coelho não cometeu nenhuma irregularidade. As denúncias não passam de mais um factoide daqueles que não têm a coragem de aplaudir a decisão que tomei de colocar uma mulher na chapa, e que será a primeira vice-governadora da história da Bahia”, afirmou.

Segurança

O candidato também falou dos altos índices de criminalidade na Bahia, garantindo que vai ser um assunto prioridade caso se eleja. "Tenho dito que a grande novidade que a Bahia vai ver a partir de 1º de janeiro do próximo ano, caso eu seja eleito, é uma mudança de postura do governador. Vai acabar essa história de não é comigo não, vai ser responsabilidade do governador, nós vamos encarar o problema, vamos mobilizar as melhores forças de inteligência, investimentos, valorizar as polícias e vamos enfrentar o crime para diminuir essa situação terrível que existe hoje de violência na Bahia”, finalizou.