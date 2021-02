ACM Neto defende regionalizar desenvolvimento para atrair investimentos para a Bahia

Em visita a Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, defendeu que o desenvolvimento do estado seja voltado para destacar as vocações de cada região.

"Eu enxergo uma visão futura pra Bahia de desenvolvimento a partir da regionalização desse desenvolvimento. Não dá para você concentrar todos os investimentos apenas em Salvador ou na Região Metropolitana. É preciso ter uma visão muito mais ampla do Estado", disse.

Para ele, esse olhar mais específico facilita a atração de novos investimentos. "É preciso ter um projeto estratégico que observe a vocação de cada região para a atração de novas empresas, para a dinamização dos setores econômicos mais importantes da cidade, a exemplo do comércio, do setor de prestação de serviços, da indústria e da própria agropecuária. E, com isso, você ter uma perspectiva diferente pro futuro da Bahia", detalhou o político.

Neto ressaltou ainda a importância econômica da cidade para a Bahia. "Santo Antônio é uma das cidades mais importantes da Bahia, é uma cidade que tem que ser vista sob o seu potencial econômico", afirmou.