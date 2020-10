ACM Neto diz a João Doria que Salvador tem interesse em vacina chinesa

Salvador pode ter acesso à vacina da empresa chinesa Sinovac Biotech contra a covid-19, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Esse foi o desejo manifestado nesta quarta-feira (14) pelo prefeito ACM Neto, que se reuniu com o governador de São Paulo, João Doria, para tratar do assunto. As informações são da Secretaria municipal de Comunicação (Secom).

A expectativa do governo paulista é que a população comece a ser vacinada ainda em dezembro deste ano.

"Expressei ao governador João Dória o desejo que Salvador tem de participar desse movimento em parceria com o estado de São Paulo. Vim à capital paulista justamente para conhecer o estágio em que esse processo se encontra. Assim que houver o registro, queremos disponibilizar doses dessa vacina para os soteropolitanos rapidamente", declarou ACM Neto.

O prefeito também falou sobre o encontro em suas redes sociais.

Estive, agora há pouco, com o governador de São Paulo @jdoriajr para conversar sobre a vacina chinesa CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A minha ideia é viabilizar o acesso das doses para a população de Salvador o mais rápido possível. pic.twitter.com/nXJVyMuoaZ — ACM Neto (@acmneto_) October 14, 2020

"Estive, agora há pouco, com o governador de São Paulo @jdoriajr para conversar sobre a vacina chinesa CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A minha ideia é viabilizar o acesso das doses para a população de Salvador o mais rápido possível", postou em seu Twitter.

A vacina tem se mostrado segura até agora, sem registro de efeitos colaterais graves nos testes realizados, inclusive entre os idosos. Neto tem dito que a capital baiana só voltará à normalidade quando a população for imunizada.