ACM Neto diz que 'as coisas estão caminhando' para DEM apoiar Bolsonaro

O prefeito ACM Neto participou nesta quarta-feira (12) do encontro entre o Democratas, partido do qual é presidente nacional, e o PSL, do presidente eleito Jair Bolsonaro. A reunião aconteceu em Brasília.

Assim que deixou a reunião, Neto afirmou que "as coisas estão caminhando para um apoio formal" ao governo Bolsonaro. Segundo ele, há um "ambiente positivo" formado pela afinidade com a agência econômica indicada pelo presidente eleito e também pelo fato do DEM já ter três ministros indicados por Bolsonaro. "Mostramos que nosso interesse é que o Brasil de certo, estamos comprometidos com agenda que venha colocar país nos trilhos", complementa Neto.

Três deputados federais do DEM serão ministros: Onyx LOrenzoni, que está com a campanha desde o início, fica na Casa Civil; Tereza Cristina, atual coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), fica na Agricultura; e Luiz Henrique Mandetta será ministro da Saúde.

O senador e governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, também deu sinal do apoio. "É claro hoje no sentimento da bancada que estamos diante de um momento desafiador e que a pauta desse governo tem tudo a ver com tudo que defendemos nesses últimos anos."

A deputada federal Dayane Pimentel (PSL-BA) também participou do encontro. "Começo a acreditar ainda mais na Bahia", disse o presidente eleito sobre a união entre Dayane e Neto. A deputada, uma das mais votadas no estado na eleição desse ano, também comentou a aliança. "Agradeço a confiança do ACM Neto em ofertar a nós espaço em seu governo para que possamos mostrar nosso trabalho com união e força. Precisamos mudar a realidade da Bahia e essa junção será fundamental para isso. O momento é de união com os que querem contribuir com o governo de Jair Bolsonaro, vamos em busca de gerar resultados positivos para nosso povo", afirma.